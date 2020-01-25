Йохауг выиграла скиатлон на этапе КМ в Оберстдорфе, Непряева — шестая

Норвежка Терезе Йохауг выиграла соревнования в скиатлоне на восьмом этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). Она преодолела дистанцию 15 км за 40 минут 5,2 секунды.



Второй стала представительница Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг. Она уступила Йохауг 15,5 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась австрийская лыжница Тереза Штадлобер, она на мгновение опередила шведку Эббу Андерсон. Для выявления обладательницы бронзовой награды потребовался фотофиниш.

Россиянка Наталья Непряева завершила гонку шестой. Она проиграла Йохауг 23,4 секунды.



Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Оберстдорф, Германия

Женщины. Скиатлон 15 км



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 40.05,2

2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +15,5

3. Тереза Штадлобер (Австрия) — +15,6

4. Эбба Андерсон (Швеция) — +15,7...

6. Наталья Непряева (Россия) — +23,4...

16. Нина Дуботолкина (Россия) — +1.45,8…

23. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.59,7...

26. Яна Кирпиченко (Россия) — +2.12,6...

36. Екатерина Смирнова (Россия) — +3.22,3…

52. Анна Жеребятьева (Россия) — +5.50,9.

