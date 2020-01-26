Йохауг ответила норвежскому тренеру, предложившему упростить трассы для лыжниц

Тренер сборной норвегии Уле Мортен Иверсен выразил мнение, что организаторам этапов Кубка мира стоит пересмотреть конфигурацию некоторых трасс на женских соревнованиях и убрать ряд самых сложных склонов.
«Для одних это является преимуществом, для других — недостатком. Не думаю, что длинные склоны способствуют катанию на лыжах. Полагаю, было бы более захватывающе, если бы организаторы соревнований смогли бы убрать некоторые из самых сложных склонов», – приводит слова Иверсена Aftonbladet.
Лидер норвежской команды Терезе Йохауг, возглавляющая общий зачёт Кубка мира, не согласна со специалистом.
«Боже, и почему у нас должны быть простые трассы? Совершенно не согласна. Трасса Кубка мира должна отличать лучших гонщиков от посредственных. Вот её предназначение. Гонка не должна быть масс-стартом на всём протяжении. Мы тренируемся столько же, сколько и мужчины. Может быть, даже больше, поэтому можем выдержать эти склоны», — отметила Йохауг.
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