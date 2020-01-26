Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Оберстдорфе, Ретивых – 6-й, Большунов не попал в финал

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Оберстдорфе (Германия). В финальном забеге он показал результат 3 минуты 29,46 секунды.
Второе место занял соотечественник Клебо — Пол Голдберг. Бронзовая награда досталась ещё одному представителю Норвегии — Эрику Вальнесу.
Россиянин Глеб Ретивых занял 6-е место. Лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов не смог отобраться в финал.
Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Оберстдорф, Германия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 3.29,46
2. Пол Голдберг (Норвегия) — +1,99
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — +2,37
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — +3,06
5. Оскар Свенссон (Швеция) — +8,89
6. Глеб Ретивых (Россия) — +9,66.
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