Клебо выиграл спринт на этапе КМ в Оберстдорфе, Ретивых – 6-й, Большунов не попал в финал

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Оберстдорфе (Германия). В финальном забеге он показал результат 3 минуты 29,46 секунды.



Второе место занял соотечественник Клебо — Пол Голдберг. Бронзовая награда досталась ещё одному представителю Норвегии — Эрику Вальнесу.



Россиянин Глеб Ретивых занял 6-е место. Лидер общего зачёта Кубка мира Александр Большунов не смог отобраться в финал.



Лыжные гонки. Кубок мира. Восьмой этап. Оберстдорф, Германия

Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 3.29,46

2. Пол Голдберг (Норвегия) — +1,99

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — +2,37

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — +3,06

5. Оскар Свенссон (Швеция) — +8,89

6. Глеб Ретивых (Россия) — +9,66.