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Лыжник Клебо сократил отставание от Большунова до 235 очков

Лыжник Клебо сократил отставание от Большунова до 235 очков
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо сократил отставание от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте в Оберстдорфе (Германия). Российский лыжник выбыл в полуфинале гонки, однако по-прежнему занимает первую строчку в общем зачёте, набрав 1457 очков. Норвежец Клебо располагается на втором месте с отставанием в 235 очков от лидера. Третью позицию сохраняет россиянин Сергей Устюгов.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт
1. Александр Большунов (Россия) — 1457.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1222.
3. Сергей Устюгов (Россия) – 851.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 811.
5. Сьюр Рёте (Норвегия) — 784.
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 635…
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 420.
11. Андрей Ларьков (Россия) — 392.

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