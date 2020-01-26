Лыжник Клебо сократил отставание от Большунова до 235 очков

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо сократил отставание от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира после победы в спринте в Оберстдорфе (Германия). Российский лыжник выбыл в полуфинале гонки, однако по-прежнему занимает первую строчку в общем зачёте, набрав 1457 очков. Норвежец Клебо располагается на втором месте с отставанием в 235 очков от лидера. Третью позицию сохраняет россиянин Сергей Устюгов.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт

1. Александр Большунов (Россия) — 1457.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1222.

3. Сергей Устюгов (Россия) – 851.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 811.

5. Сьюр Рёте (Норвегия) — 784.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 635…

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 420.

11. Андрей Ларьков (Россия) — 392.