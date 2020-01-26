Лыжник Бердал выиграл марафон «Марчалонга», Вылегжанин – 11-й

Норвежский лыжник Туре Бьорсет Бердал занял первое место в классическом лыжном марафоне на 70 км «Марчалонга», прошедшем в Италии. Первая пятёрка представлена спортсменами из Норвегии. Серебро завоевал Торд Асле Йердален, бронзу – Петтер Элиассен.

Лучшим среди российских спортсменов стал олимпийский вице-чемпион Максим Вылегжанин, уже завершивший профессиональную карьеру. Вылегжанин пришёл к финишу 11-м, 12-ю строчку занял Алексей Шемякин. Олимпийский чемпион Александр Легков финишировал на 56-м месте.

13-кратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг замкнул первую сотню участников.

Марафон «Марчалонга» проводится с 1971 года. В этом году в заезде на дистанцию 70 км приняли участие более 4000 лыжников.