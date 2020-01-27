Программа этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне будет изменена

Международная федерация лыжного спорта (FIS) из-за погодных условий внесёт изменения в программу этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция), сообщает Expressen. Этап запланирован на 8-9 февраля.

Установившаяся в Швеции тёплая зима, принёсшая проблемы со снегом, едва не отменила соревнования. Однако накануне, после визита в Фалун представителей FIS, было решено сохранить старт в расписании Кубка мира, но изменить его программу.

Изначально лыжники должны были пробежать классический спринт и индивидуальные гонки свободным стилем (15 км у женщин и 30 км у мужчин). Спринт состоится, а индивидуальные гонки будут заменены масс-стартами, длина дистанции которых также будет сокращена.

Окончательная программа этапа станет известна в течение недели.