Программа этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне будет изменена

Международная федерация лыжного спорта (FIS) из-за погодных условий внесёт изменения в программу этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция), сообщает Expressen. Этап запланирован на 8-9 февраля.
Установившаяся в Швеции тёплая зима, принёсшая проблемы со снегом, едва не отменила соревнования. Однако накануне, после визита в Фалун представителей FIS, было решено сохранить старт в расписании Кубка мира, но изменить его программу.
Изначально лыжники должны были пробежать классический спринт и индивидуальные гонки свободным стилем (15 км у женщин и 30 км у мужчин). Спринт состоится, а индивидуальные гонки будут заменены масс-стартами, длина дистанции которых также будет сокращена.
Окончательная программа этапа станет известна в течение недели.
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