Лыжник Шанава — о трассе в Оберстдорфе: грустно, если на чемпионате мира будет то же самое
Французский лыжник Люка Шанава раскритиковал трассу для спринтерской гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия), где в 2021 году пройдёт чемпионат мира. Претензии возникли и к сложности, и к длине дистанции трассы. При этом трасса понравилась победителю спринта на прошедшем этапе Кубка мира норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо.
«Это далеко от настоящего спринта. Посмотрите на результаты — успеха добились лыжники, больше выступающие в дистанционных гонках. Мне грустно, когда я думаю, что на чемпионате мира будет то же самое. Мы не привыкли к такому.
Если сравнить со спринтом в Дрездене, то это вообще не выглядит тем же видом спорта», — приводит слова француза Люка Шанава Expressen.
Трасса лыжного спринта в Оберстдорфе, понравившаяся Клебо, к ЧМ-2021 будет изменена
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