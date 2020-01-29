Лыжник Шанава — о трассе в Оберстдорфе: грустно, если на чемпионате мира будет то же самое

Французский лыжник Люка Шанава раскритиковал трассу для спринтерской гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия), где в 2021 году пройдёт чемпионат мира. Претензии возникли и к сложности, и к длине дистанции трассы. При этом трасса понравилась победителю спринта на прошедшем этапе Кубка мира норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо.

«Это далеко от настоящего спринта. Посмотрите на результаты — успеха добились лыжники, больше выступающие в дистанционных гонках. Мне грустно, когда я думаю, что на чемпионате мира будет то же самое. Мы не привыкли к такому.

Если сравнить со спринтом в Дрездене, то это вообще не выглядит тем же видом спорта», — приводит слова француза Люка Шанава Expressen.