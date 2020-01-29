Легков подтвердил, что получил дисквалификацию за нарушение правил на итальянском марафоне

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков заявил, что его по правилам исключили из финишных протоколов престижного марафона «Марчалонга», который прошёл в Италии 26 января.

Легков занял 56-е место в 70-километровой гонке. Российский спортсмен нарушил правила техники классического стиля, преодолев последний подъём коньковым ходом.

«Один раз прошёл коньком. Просто очень сильно устал, было настолько тяжело, что не мог забраться. Не угадал с лыжами, перемудрил. Ничего особенного, бывает, сняли по правилам, всё правильно, было тяжеловато, гонка очень тяжело далась. У меня претензий нет, всё понятно. Тот момент я не очень чётко понимал, мне казалось, что я иду правильно, классикой, не знал, как забраться.

Я держался, терпел 54 км, четыре отрыва я попытался сократить, и я их ликвидировал. Темп был небольшой, потому что 60-70 человек ехали в одной группе, в ней был и российский парень 17 лет, который выиграл 45 км, он молодец, круто. Сильно влияли лыжи, они у меня очень тяжело работали. Состояние было хорошее, но получилось так, что первые километры пришлось реально терпеть, на пятом-шестом километре я это ощутил. Меня и подталкивали, приходилось и в сторону уходить, перестраиваться", — цитирует Легкова РИА «Новости».