«Первое, что видишь, — коньки». Тарасова опубликовала фотографию с отдыха в ОАЭ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась фотографией со своего отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.
72-летний тренер опубликовала фото торта, который ей подарили работники отеля в Дубае, а также снимки города.
«Когда прилетаешь на отдых, а первое, что видишь, — коньки», — написала Тарасова в «Инстаграме».
Ранее любители фигурного катания требовали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам». Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России.
Запись доступна на странице Тарасовой в «Инстаграме».
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