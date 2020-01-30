«Первое, что видишь, — коньки». Тарасова опубликовала фотографию с отдыха в ОАЭ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась фотографией со своего отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах.

72-летний тренер опубликовала фото торта, который ей подарили работники отеля в Дубае, а также снимки города.

«Когда прилетаешь на отдых, а первое, что видишь, — коньки», — написала Тарасова в «Инстаграме».

Ранее любители фигурного катания требовали отстранить Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам». Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org. Обращение адресовано президенту России Владимиру Путину, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту и руководству Федерации фигурного катания на коньках России.

Запись доступна на странице Тарасовой в «Инстаграме».