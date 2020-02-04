Клебо: можно поздравить Большунова с победой в Кубке мира

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, сломавший палец руки после удара по игровому автомату, признал поражение в борьбе за общий зачёт Кубка мира. Он отстаёт от лидера, россиянина Александра Большунова, на 235 очков.

«Пожалуй, это была не самая неприятная вещь, которую я сделал. Я бы не поставил её даже на второе место. Я предпочитаю смотреть вперёд вместо того, чтобы переживать о случившемся. Разумнее будет сосредоточиться на другом.

Учитывая то, что я не смогу выступить в Фалуне, можно поздравить Большунова с победой в Кубке мира. Но он должен знать, что в концовке сезона я вернусь сильным. В следующем сезоне тоже. Этот сезон 100% не был моим», — приводит слова Клебо VG.



Этап Кубка мира в Фалуне пройдёт 8-9 февраля.

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