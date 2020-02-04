Китайское антидопинговое агентство приостановило работу из-за коронавируса

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) приостановило работу в связи со вспышкой коронавируса, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщили в Независимом агентстве антидопингового тестирования (ITA).

«Ситуация требует особой предосторожности, мы не хотим подвергать опасности атлетов. Мы осознаём важность антидопинговых мероприятий, однако осуществление мер общественного здравоохранения сейчас в приоритете. У нас есть ещё шесть месяцев до Игр в Токио. Влияние на допинговые тестирования в Китае имеет место, решение должно быть найдено. Китайское антидопинговое агентство продолжит работу, когда решение будет найдено», – цитирует ITA AFP.