Сундбю — о критике FIS: ведущей лыжной нации не надо бояться выражать мнение

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выразил уверенность в том, что Норвегии следует активнее продвигать идею расширению квот для представителей страны в Кубке мира. В 2016 году Международная федерация лыжных видов спорта приняла решение о сокращении максимальной квоты от страны на Кубке мира до шести человек. Сундбю раскритиковал позицию FIS за ситуацию с квотами.
«Будучи ведущей лыжной нацией, мы должны выражать мнение, не боясь ответа. На всех этих встречах с FIS мы занимаем слишком оборонительную позицию. Мы не осмеливаемся делать предложения, но я считаю, что нам нужно идти на это, так как мы чувствуем ответственность за наш вид спорта.
Например, у Харальда Эстберга Амундсена нет альтернатив. Что ему делать дальше? Мы, более возрастные спортсмены, попали в команду по старым квотам. Важно понять аргументацию FIS, но также нужно позволить такой стране, как Норвегия, продвигать свои позиции, не боясь сопротивления других стран", — цитирует Сундбю NRK.
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