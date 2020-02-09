Лыжница Непряева сохранила второе место в общем зачёте Кубка мира после этапа в Фалуне

Норвежская лыжница Терезе Йохауг сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира после масс-старта свободным стилем на 10 км на девятом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Йохауг одержала очередную победу в дистанционной гонке. Второй по-прежнему остаётся россиянка Наталья Непряева, ставшая шестой в масс-старте. Непряева на 90 очков опережает норвежку Хейди Венг, завоевавшую бронзу.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт после 23 гонок
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1690.
2. Наталья Непряева (Россия) — 1212.
3. Хейди Венг (Норвегия) – 1122.
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 845.
5. Джессика Диггинс (США) – 822.
6. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 692.
Следующие гонки в зачёт Кубка мира пройдут уже в рамках «Ски тура», который стартует в Эстерсунде (Швеция) 15 февраля.
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