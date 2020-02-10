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Dagbladet: Большунов — один из сильнейших лыжников, которых знал этот вид спорта

Dagbladet: Большунов — один из сильнейших лыжников, которых знал этот вид спорта
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский портал Dagbladet выразил восхищение выступлением российского лыжника Александра Большунова в нынешнем сезоне. Вчера, 9 февраля, россиянин выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне и увеличил отрыв от преследователей в общем зачёте.

«23-летний Александр Большунов — один из сильнейших лыжников, которых знал этот вид спорта. В этом году он выиграл большинство дистанционных гонок. Масс-старт на 15 км стал его четвёртой победой подряд. Всё это он делает в свободной манере, несмотря на технически требовательные условия, которые вообще ему не подходят.

Россиянин сумел разобраться с группой очень выносливых ребят и в концовке без видимых усилий справился в спринте с Рёте. Возникает один вопрос: Большунов — ещё один русский лыжный монстр?

После двух гонок в Фалуне без сопротивления со стороны травмированного Клебо кажется, что Большунов выигрывает Кубок мира. Это позитивный момент. Спорту нужна была смена лидера после норвежского доминирования в Кубке мира», — в частности, говорится в статье о гонке.

Рёте: проигрывать Большунову не очень обидно
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