Первый канал в прямом эфире покажет развязку многодневки «Ски тур» среди лыжников

Первый канал продолжает трансляции с Кубка мира по лыжным гонкам. 23 февраля в прямом эфире из Тронхейма (Норвегия) будет показана заключительная мужская гонка многодневки «Ски тур». Лыжники побегут гонку преследования классическим стилем на 30 км.

Новая лыжная многодневка «Ски тур» стартует 15 февраля. В Эстерсунде пройдут индивидуальные гонки свободным стилем и гонки преследования классическим стилем. Затем лыжники переедут в Оре, где 18 февраля состоятся спринтерские гонки свободным стилем. 20 февраля, уже в Мерокере (Норвегия), запланированы масс-старты. Завершится «Ски тур» в Тронхейме классическим спринтом и гонкой преследования.

Накануне «Ски тур» общий зачёт Кубка мира среди мужчин возглавляет россиянин Александр Большунов, опережая идущего вторым норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на 425 очков.