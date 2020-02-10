Первый канал в прямом эфире покажет развязку многодневки «Ски тур» среди лыжников

Первый канал продолжает трансляции с Кубка мира по лыжным гонкам. 23 февраля в прямом эфире из Тронхейма (Норвегия) будет показана заключительная мужская гонка многодневки «Ски тур». Лыжники побегут гонку преследования классическим стилем на 30 км.
Новая лыжная многодневка «Ски тур» стартует 15 февраля. В Эстерсунде пройдут индивидуальные гонки свободным стилем и гонки преследования классическим стилем. Затем лыжники переедут в Оре, где 18 февраля состоятся спринтерские гонки свободным стилем. 20 февраля, уже в Мерокере (Норвегия), запланированы масс-старты. Завершится «Ски тур» в Тронхейме классическим спринтом и гонкой преследования.
Накануне «Ски тур» общий зачёт Кубка мира среди мужчин возглавляет россиянин Александр Большунов, опережая идущего вторым норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на 425 очков.
- 10 февраля 2020
-
21:38
-
21:29
-
20:49
-
19:56
-
18:55
-
18:41
-
17:28
-
17:24
-
16:28
-
16:14
-
15:33
-
14:57
-
14:22
-
14:04
-
13:45
-
13:14
-
12:33
-
12:17
-
11:33
-
10:57
-
10:47
-
09:57
-
09:28
-
09:19
-
09:02
-
03:50
-
01:06
-
00:31
- 9 февраля 2020
-
23:54
-
23:36
-
22:06
-
21:24
-
21:07
-
20:21
-
20:12