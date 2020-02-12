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Бородавко: Большунов стал быстрее соображать и принимать решения на трассе

Бородавко: Большунов стал быстрее соображать и принимать решения на трассе
Другие / Лыжный спорт 0

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, объяснил, почему его подопечный настолько успешен в текущем сезоне и каковы его шансы сохранить форму до окончания Кубка мира.

«Мы стараемся держать форму, чтобы до конца сезона соревноваться на своём уровне. Поэтому всё достаточно банально.

В чём прибавил Большунов в этом сезоне? Во всём — отвечу банально. Однако выделю тот момент, что Саша стал быстрее соображать и принимать решения на трассе. Но это невозможно без оптимального физического и эмоционального состояния.

Будем стараться совершенствоваться и расти каждый год. А как пойдёт дальше, одному Богу известно", — цитируют Бородавко «Известия».

Напомним, отрыв Большунова от ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Клебо, после этапа Кубка мира в Фалуне увеличился до 425 очков.

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