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Отрыв Большунова от Клебо в общем зачёте Кубка мира увеличился до 502 очков

Отрыв Большунова от Клебо в общем зачёте Кубка мира увеличился до 502 очков
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на 15 км классическим ходом на «Ски Туре». Большунов финишировал вторым и увеличил преимущество над норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо, показавшим 25-й результат, до 502 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
После 25 гонок

1. Александр Большунов (Россия) – 1730.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1228.
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 972.
4. Сергей Устюгов (Россия) – 896.
5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 890.
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 767…
9. Андрей Мельниченко (Россия) – 519…
13. Андрей Ларьков (Россия) – 422…
14. Денис Спицов (Россия) – 393.
16 Артём Мальцев (Россия) – 368.

Большунов стал вторым в гонке преследования «Ски Тура». Победу одержал норвежец Голдберг
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