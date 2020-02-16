Отрыв Большунова от Клебо в общем зачёте Кубка мира увеличился до 502 очков

Российский лыжник Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачёте Кубка мира после гонки преследования на 15 км классическим ходом на «Ски Туре». Большунов финишировал вторым и увеличил преимущество над норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо, показавшим 25-й результат, до 502 очков.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

После 25 гонок



1. Александр Большунов (Россия) – 1730.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1228.

3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 972.

4. Сергей Устюгов (Россия) – 896.

5. Ийво Нисканен (Финляндия) – 890.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 767…

9. Андрей Мельниченко (Россия) – 519…

13. Андрей Ларьков (Россия) – 422…

14. Денис Спицов (Россия) – 393.

16 Артём Мальцев (Россия) – 368.