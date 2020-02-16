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Большунов: «Ски Тур» только начинается, решающая гонка будет в конце

Большунов: «Ски Тур» только начинается, решающая гонка будет в конце
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал своё выступление в двух первых гонках «Ски Тура». Россиянин стал пятым в разделке, а в преследовании финишировал вторым в окружении семи норвежцев.

«Мне кажется, норвежцы сегодня приняли меня за своего. Тактической игры не было, никто никого не ждал. Мне гонка понравилась, рад, что смог заехать вторым. Если бы я был первым сегодня, то был бы удовлетворён на сто процентов. Но так — только на 80%. Так как „Ски Тур“ только начинается, то неплохой результат. Ещё много гонок впереди. Решающая будет в конце, к ней надо готовиться.

Вчера хотелось выступить получше, но немного проиграл, отставание было небольшим. Две гонки идут вместе, сегодня гонка была главнее, результат нужен был лучше, чем вчера.

Что ждать от следующей гонки – спринта? Мыслей нет никаких пока, такой спринт никогда не бегал, не знаю, как это будет выглядеть. Посмотрим, что он принесёт. То, что постоянно идёт в гору, возможно, будет хорошо", — приводит слова Большунова РИА «Новости».

Отрыв Большунова от Клебо в общем зачёте Кубка мира увеличился до 502 очков
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