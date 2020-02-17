Вяльбе: Непряева снялась со «Ски Тура». Бородавко сказал, фигово всё

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что лыжница Наталья Непряева снялась с многодневки «Ски Тур» из-за проблем со здоровьем. В стартовых гонках россиянка заняла 10-е и 12-е места.
«Наталья снялась, сегодня она улетает. Жалко — не то слово, я очень расстроилась. Ещё боимся, что могла кого-то заразить. У неё простуда, Юрий Викторович Бородавко позвонил сейчас, сказал, фигово всё. Ещё больше всё заложило. Не надо было начинать, конечно», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».
«Ски Тур» проходит в рамках этапов Кубка мира в Эстерсунде и Эре (Швеция) и Мерокере и Тронхейме (Норвегия). Соревнования завершатся 23 февраля.
Непряева занимает второе место в общем зачёте Кубка мира. Лидерство с большим отрывом сохраняет норвежка Терезе Йохауг, выигравшая обе гонки в Эстерсунде.
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