«2 туалета на 30 человек». Финских лыжников на «Ски Туре» поселили в солдатском бараке

Финский лыжник Ийво Нисканен выразил недовольство условиями проживания в Эре (Швеция), где сегодня, 18 февраля, пройдёт очередной этап «Ски Тура». Спортсмен опубликовал видео в «Инстаграме», подписав его: «Это должно быть шутка, FIS?»
Фото: «Инстаграм» Ийво Нисканена
«В одном помещении поселили команды сервисёров и лыжников. 2 туалета на 30 человек. В комнатах ощущается влажность», — приводит слова Нисканена NRK.
Оказалось, что финскую сборную поселили в солдатском бараке.
«Есть вместе с солдатами — не лучший способ подготовки к продолжению „Тура“. Поначалу я не был так сильно раздражён. Хорошо, что девушки добились переселения в новые комнаты. Но самое главное — это трата времени. Остаётся лишь ждать», — сказал Нисканен.
Фото: «Инстаграм» Ийво Нисканена
Сегодня в Эре пройдут спринтерские гонки.
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