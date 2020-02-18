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«2 туалета на 30 человек». Финских лыжников на «Ски Туре» поселили в солдатском бараке

«2 туалета на 30 человек». Финских лыжников на «Ски Туре» поселили в солдатском бараке
Другие / Лыжный спорт 0

Финский лыжник Ийво Нисканен выразил недовольство условиями проживания в Эре (Швеция), где сегодня, 18 февраля, пройдёт очередной этап «Ски Тура». Спортсмен опубликовал видео в «Инстаграме», подписав его: «Это должно быть шутка, FIS?»

Фото: «Инстаграм» Ийво Нисканена

«В одном помещении поселили команды сервисёров и лыжников. 2 туалета на 30 человек. В комнатах ощущается влажность», — приводит слова Нисканена NRK.

Оказалось, что финскую сборную поселили в солдатском бараке.

«Есть вместе с солдатами — не лучший способ подготовки к продолжению „Тура“. Поначалу я не был так сильно раздражён. Хорошо, что девушки добились переселения в новые комнаты. Но самое главное — это трата времени. Остаётся лишь ждать», — сказал Нисканен.

Фото: «Инстаграм» Ийво Нисканена

Сегодня в Эре пройдут спринтерские гонки.

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