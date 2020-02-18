В FIS отреагировали на условия проживания финских лыжников

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей оценил условия проживания сборной Финляндии в Эре (Швеция), где сегодня, 18 февраля, пройдёт этап «Ски Тура». Финских лыжников поселили вместе с солдатами в бараке. На 30 человек предусмотрены лишь два туалета.

«Это неприемлемо и очень нехорошо», — приводит слова Миньерея NRK.

По словам Миньерея, вопросами проживания спортсменов занимается оргкомитет «Ски Тура», а FIS лишь координирует процесс. Пьер также признал, что найти должные условия для всех команд в районе Эре крайне сложно.

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