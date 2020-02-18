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В FIS отреагировали на условия проживания финских лыжников

В FIS отреагировали на условия проживания финских лыжников
Другие / Лыжный спорт 0

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей оценил условия проживания сборной Финляндии в Эре (Швеция), где сегодня, 18 февраля, пройдёт этап «Ски Тура». Финских лыжников поселили вместе с солдатами в бараке. На 30 человек предусмотрены лишь два туалета.

«Это неприемлемо и очень нехорошо», — приводит слова Миньерея NRK.

По словам Миньерея, вопросами проживания спортсменов занимается оргкомитет «Ски Тура», а FIS лишь координирует процесс. Пьер также признал, что найти должные условия для всех команд в районе Эре крайне сложно.

Вчера стало известно, что лидер сборной России Наталья Непряева снялась с многодневки из-за болезни. Под вопросом остаётся выступление Сергея Устюгова.

«2 туалета на 30 человек». Финских лыжников на «Ски Туре» поселили в солдатском бараке
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