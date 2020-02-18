Эстберг — о спринте на «Ски Туре»: ставлю все деньги на Йохауг

Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг полагает, что трасса спринта на этапе «Ски Тура» в Эре (Швеция) отлично подходит её соотечественнице Терезе Йохауг.

«Те, кто хочет заработать деньги, должны ставить на неё. Букмекерские конторы не в курсе, что здесь будет такая трасса, так что коэффициенты на Йохауг всё ещё очень высоки. Здесь просто склон для горнолыжников. Сколько бы я поставила? Все деньги. Думаю, Терезе может выиграть этот спринт. Это будет весело», — приводит слова Эстберг NRK.

Гонка состоится сегодня, 18 февраля. 15 февраля Йохауг выиграла гонку на 10 км на первом этапе «Ски Тура», а на следующий день стала лучшей в гонке преследования.