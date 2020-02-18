Якобсен — о трассе спринта на «Ски Туре»: это идиотизм

Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира норвежская лыжница Астрид Якобсен выразила недовольство трассой спринта на этапе «Ски Тура» в Эре (Швеция). Гонка состоится сегодня, 18 февраля.

«Это идиотизм! Не знаю, станет ли это большой проблемой для меня, но я сомневаюсь, что чистые спринтеры будут хуже всех. Жаль, что такая трасса есть в „Туре“. Однако это будет зрелищно. Спортсмены уже испытывают смесь потрясения и радости. Это будет нелегко. Думаю, в спринте быстры будут те, кто хорош на Альпе де Чермис», — приводит слова Якобсен NRK.

Лидером общего зачёта Кубка мира и «Ски Тура» является норвежка Терезе Йохауг. 15 февраля Йохауг выиграла гонку на 10 км на первом этапе «Ски Тура», а на следующий день стала лучшей в гонке преследования.

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