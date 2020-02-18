Директор «Ски Тура» извинилась перед сборной Финляндии

Директор «Ски Тура» Гури Кноттен Хетланд извинилась перед сборной Финляндии за условия проживания в Эре, где сегодня, 18 февраля, состоится этап «Ски Тура», сообщает NRK. Финский лыжник Ийво Нисканен рассказал, что спортсменов поселили в солдатской казарме и на 30 человек приходится лишь два туалета.

«Общение со сборной Финляндии получилось хорошим. Я понимаю расстройство Нисканена, потому что действительно получилось не очень хорошо. Я рада, что мы смогли быстро всё решить. Но, конечно, это неприятно», — сказала Хетланд.

Сборную Финляндии в итоге переселили в отель. Хетланд признала, что в период отпусков найти место для проживания спортсменов в Эре крайне сложно.

«Ски Тур» проходит в рамках этапов Кубка мира в Эстерсунде и Эре (Швеция) и Мерокере и Тронхейме (Норвегия). Соревнования завершатся 23 февраля.

«2 туалета на 30 человек». Финских лыжников на «Ски Туре» поселили в солдатском бараке