Лидер общего зачёта «Ски Тура» отреагировал на столкновение Большунова и Крюгера

Норвежский лыжник Пол Голдберг, являющийся лидером общего зачёте многодневки «Ски Тур», оценил столкновение россиянина Александра Большунова и его соотечественника Симена Хегстада Крюгера в полуфинале спринта в Эре (Швеция). Представитель Норвегии неожиданно начал смещаться в сторону россиянина, и оба упали. Александр потерял много времени и в итоге не смог пробиться в финал.

По словам Пола, Крюгер первым вошёл в поворот и столкновение было неизбежным.

«По телевизионным кадрам я вижу, что между ними совсем не было свободного пространства», — приводит слова Голдберга NRK.

Пол также признался, что считал Крюгера одним из претендентов на призовое место в спринте. Победителем гонки стал ещё один норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. По итогам гонки он сократил отставание от Большунова в общем зачёте Кубка мира до 482 очков.