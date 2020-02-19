Лидер общего зачёта «Ски Тура» отреагировал на столкновение Большунова и Крюгера

Норвежский лыжник Пол Голдберг, являющийся лидером общего зачёте многодневки «Ски Тур», оценил столкновение россиянина Александра Большунова и его соотечественника Симена Хегстада Крюгера в полуфинале спринта в Эре (Швеция). Представитель Норвегии неожиданно начал смещаться в сторону россиянина, и оба упали. Александр потерял много времени и в итоге не смог пробиться в финал.
По словам Пола, Крюгер первым вошёл в поворот и столкновение было неизбежным.
«По телевизионным кадрам я вижу, что между ними совсем не было свободного пространства», — приводит слова Голдберга NRK.
Пол также признался, что считал Крюгера одним из претендентов на призовое место в спринте. Победителем гонки стал ещё один норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. По итогам гонки он сократил отставание от Большунова в общем зачёте Кубка мира до 482 очков.
- 19 февраля 2020
-
09:55
-
09:43
-
09:17
-
08:30
-
02:42
-
00:54
-
00:42
-
00:01
- 18 февраля 2020
-
23:51
-
23:27
-
23:01
-
22:35
-
21:58
-
20:39
-
20:35
-
20:15
-
19:59
-
19:48
-
19:43
-
17:18
-
16:51
-
16:04
-
13:49
-
12:53
-
12:13
-
11:44
-
11:09
-
10:59
-
10:53
-
10:43
-
10:27
-
10:08
-
08:45
-
08:39
-
00:48