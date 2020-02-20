Лидер общего зачёта «Ски Тура»: после неудачной гонки я разбил телефон рукой

Норвежский лыжник Пол Голдберг, являющийся лидером общего зачёта многодневки «Ски Тур», признался, что раньше выделялся в команде своим горячим нравом.

«По крайней мере я не скрываю этого. Думаю, у многих людей взрывной темперамент, но они могут этого не показывать. Когда мы в отеле, ситуация может накалиться. Нескольrо лет назад после плохих гонок я разбил телефон и лампу. Но это уже в прошлом.

Случай с телефоном? Это было, когда я выиграл пролог в Куусамо. Я лидировал в четвертьфинале, но в итоге провалился. Тогда у меня не получилась не только гонка, но и сезон в целом. Поэтому я разбил телефон. Рукой. Да, я очень силён. Я этим случаем не горжусь, но такое действительно было", — цитирует Голдберга NRK.

Пол признался, что с рождением ребёнка стал лучше контролировать свои эмоции.