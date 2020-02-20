Лидер общего зачёта «Ски Тура»: после неудачной гонки я разбил телефон рукой

Норвежский лыжник Пол Голдберг, являющийся лидером общего зачёта многодневки «Ски Тур», признался, что раньше выделялся в команде своим горячим нравом.
«По крайней мере я не скрываю этого. Думаю, у многих людей взрывной темперамент, но они могут этого не показывать. Когда мы в отеле, ситуация может накалиться. Нескольrо лет назад после плохих гонок я разбил телефон и лампу. Но это уже в прошлом.
Случай с телефоном? Это было, когда я выиграл пролог в Куусамо. Я лидировал в четвертьфинале, но в итоге провалился. Тогда у меня не получилась не только гонка, но и сезон в целом. Поэтому я разбил телефон. Рукой. Да, я очень силён. Я этим случаем не горжусь, но такое действительно было", — цитирует Голдберга NRK.
Пол признался, что с рождением ребёнка стал лучше контролировать свои эмоции.
- 20 февраля 2020
-
09:40
-
09:36
-
08:45
-
00:58
-
00:54
-
00:32
- 19 февраля 2020
-
22:05
-
21:39
-
19:36
-
19:27
-
16:36
-
15:01
-
14:23
-
14:13
-
13:58
-
12:58
-
12:05
-
11:18
-
10:29
-
09:55
-
09:43
-
09:17
-
08:30
-
02:42
-
00:54
-
00:42
-
00:01
- 18 февраля 2020
-
23:51
-
23:27
-
23:01
-
22:35
-
21:58
-
20:39
-
20:35
-
20:15