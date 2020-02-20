Четырёхкратный призёр ОИ Пярмякоски потеряла сознание на финише масс-старта на «Ски Туре»
Четырёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратный призёр чемпионатов мира, финская лыжница Криста Пярмякоски призналась, что потеряла сознание на финише масс-старта на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
«Я ничего не помню. Потеряла ли я сознание? Да. Но сейчас уже всё нормально. Однако после падения на финише я не помнила ничего. Первое, что вспоминается, — это то, что меня преследовали журналисты. Я была очень зла», — приводит слова Пярмякоски NRK.
После окончания гонки Криста долго не могла покинуть стадион самостоятельно. Победительницей гонки стала норвежка Терезе Йохауг. Пярмякоски проиграла ей 4 с половиной минуты. Второе и третье места также заняли норвежки — Ингвильд Флугстад Эстберг и Хейди Венг соответственно.
Йохауг выиграла четвёртую гонку подряд в «Ски Туре»
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