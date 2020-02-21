Спицов: прошу прощения за нецензурную брань в прямом эфире
Российский лыжник Денис Спицов сделал запись в «Инстаграме» после завершения масс-старта на 34 км в рамках четвёртого этапа многодневки «Ски Тур» в Мерокере (Норвегия). Победу в гонке одержал Александр Большунов. В ходе масс-старта у Александра сломалась палка и Спицов отдал соотечественнику свою.
«Наверное, лучший комментарий к сегодняшней гонке был сразу после финиша и на эмоциях. Прошу прощения у всех болельщиков за нецензурную брань в прямом эфире и огромное вам всем спасибо за слова поддержки.
Поздравляю Саню с победой и лидерством в «Ски Туре»! Уверен, что на моём месте сегодня любой из нашей команды поступил бы так же", — написал Спицов в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Спицова в «Инстаграме».
«Задолбался с одной палкой ехать». Диалог Большунова и Спицова после гонки
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