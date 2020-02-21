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Фигуристка Самоделкина обыграла юниорок Тутберидзе в финале Кубка России

Фигуристка Самоделкина обыграла юниорок Тутберидзе в финале Кубка России
Другие / Фигурное катание 0

Воспитанница школы ЦСКА Софья Самоделкина одержала победу в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниорок. 13-летняя фигуристка выиграла как короткую, так и произвольную программы. Спортсменка тренируется в группе Сергея Давыдова и Александры Кравцовой. В короткой программе Самоделкина исполнила сложнейший каскад тройной аксель — тройной тулуп, а в произвольной — сольный тройной аксель.

Серебряным призёром стала 12-летняя ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, которая в произвольной программе попыталась исполнить два четверных тулупа, но с сольного упала. Третьей ещё одна воспитанница школы «Самбо-70» Аделия Петросян.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Великий Новгород
Юниорки

1. Софья Самоделкина (Москва, ЦСКА) – 224,52.
2. Софья Акатьева (Москва, «Самбо-70») – 212,84.
3. Аделия Петросян (Москва, «Самбо-70») – 205,12.

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