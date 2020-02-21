Фигуристка Самоделкина обыграла юниорок Тутберидзе в финале Кубка России

Воспитанница школы ЦСКА Софья Самоделкина одержала победу в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниорок. 13-летняя фигуристка выиграла как короткую, так и произвольную программы. Спортсменка тренируется в группе Сергея Давыдова и Александры Кравцовой. В короткой программе Самоделкина исполнила сложнейший каскад тройной аксель — тройной тулуп, а в произвольной — сольный тройной аксель.
Серебряным призёром стала 12-летняя ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, которая в произвольной программе попыталась исполнить два четверных тулупа, но с сольного упала. Третьей ещё одна воспитанница школы «Самбо-70» Аделия Петросян.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Великий Новгород
Юниорки
1. Софья Самоделкина (Москва, ЦСКА) – 224,52.
2. Софья Акатьева (Москва, «Самбо-70») – 212,84.
3. Аделия Петросян (Москва, «Самбо-70») – 205,12.
- 21 февраля 2020
-
18:15
-
18:01
-
17:46
-
17:40
-
17:03
-
15:45
-
15:26
-
14:44
-
12:26
-
11:45
-
11:34
-
11:29
-
11:16
-
10:55
-
10:47
-
10:31
-
10:03
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
08:47
-
08:46
-
00:58
-
00:39
-
00:01
- 20 февраля 2020
-
22:47
-
22:14
-
21:51
-
21:22
-
20:41
-
20:13
-
18:24
-
17:44
-
17:42