Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Норвежская лыжница Фалла выиграла спринт на пятом этапе «Ски Тура» в Тронхейме

Норвежская лыжница Фалла выиграла спринт на пятом этапе «Ски Тура» в Тронхейме
Другие / Лыжный спорт 0

Завершилась спринтерская гонка на пятом этапе лыжной многодневки «Ски Тур», который проходит в Тронхейме (Норвегия). Первое место заняла норвежка Майкен Касперсен Фалла.

Второй стала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Бронзу завоевала Надине Фендрих из Швейцарии.

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Терезе Йохауг в полуфинале показала только пятый результат.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Пятый этап. Тронхейм, Норвегия
Женщины. Спринт, классический стиль

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 3.15,55
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — +0,48
3. Надине Фендрих (Швейцария) — +2,88
4. Анна Дювик (Швеция) — +3,71
5. Анна Свендсен (Норвегия) — +5,26
6. Хейди Венг (Норвегия) — +6,64.

«Ски Тур» завершится завтра, 23 февраля.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. FIS Ски Тур 4, Тронхейм, Норвегия
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
22 февраля 2020, суббота. 16:25 МСК
Окончено
1
Майкен Касперсен Фалла
Норвегия
3:15.55
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.48
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.88
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020