Норвежская лыжница Фалла выиграла спринт на пятом этапе «Ски Тура» в Тронхейме

Завершилась спринтерская гонка на пятом этапе лыжной многодневки «Ски Тур», который проходит в Тронхейме (Норвегия). Первое место заняла норвежка Майкен Касперсен Фалла.

Второй стала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Бронзу завоевала Надине Фендрих из Швейцарии.

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Терезе Йохауг в полуфинале показала только пятый результат.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Пятый этап. Тронхейм, Норвегия

Женщины. Спринт, классический стиль

1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 3.15,55

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — +0,48

3. Надине Фендрих (Швейцария) — +2,88

4. Анна Дювик (Швеция) — +3,71

5. Анна Свендсен (Норвегия) — +5,26

6. Хейди Венг (Норвегия) — +6,64.

«Ски Тур» завершится завтра, 23 февраля.