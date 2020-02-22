Норвежская лыжница Фалла выиграла спринт на пятом этапе «Ски Тура» в Тронхейме
Завершилась спринтерская гонка на пятом этапе лыжной многодневки «Ски Тур», который проходит в Тронхейме (Норвегия). Первое место заняла норвежка Майкен Касперсен Фалла.
Второй стала представительница Швеции Йонна Сундлинг. Бронзу завоевала Надине Фендрих из Швейцарии.
Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Терезе Йохауг в полуфинале показала только пятый результат.
Лыжные гонки. «Ски Тур». Пятый этап. Тронхейм, Норвегия
Женщины. Спринт, классический стиль
1. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 3.15,55
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — +0,48
3. Надине Фендрих (Швейцария) — +2,88
4. Анна Дювик (Швеция) — +3,71
5. Анна Свендсен (Норвегия) — +5,26
6. Хейди Венг (Норвегия) — +6,64.
«Ски Тур» завершится завтра, 23 февраля.
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