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Клебо победил в спринте на пятом этапе «Ски Тура» в Норвегии, Большунов не вышел в финал

Клебо победил в спринте на пятом этапе «Ски Тура» в Норвегии, Большунов не вышел в финал
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем спринта на пятом этапе «Ски Тура», который проходит в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2 минуты 52,07 секунды.

Остальные места на подиуме заняли его соотечественники. Серебро завоевал Пол Голдберг (+1,20), бронзовую награду — Эрик Вальнес (+1,60).

Россиянин Александр Большунов, который является лидером общего зачёта Кубка мира, не смог выйти в финал спринта.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Пятый этап. Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Спринт, классический стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.52,07
2. Пол Голдберг (Норвегия) — +1,20
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — +1,60
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +5,79
5. Финн Хоген Крог (Норвегия) — +18,91
6. Федерико Пеллегрино (Италия) — +22,78.

«Ски Тур» завершится завтра, 23 февраля.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. FIS Ски Тур 4, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
22 февраля 2020, суббота. 16:35 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:52.07
2
Пол Голдберг
Норвегия
+1.20
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+1.60
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