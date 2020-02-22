Клебо победил в спринте на пятом этапе «Ски Тура» в Норвегии, Большунов не вышел в финал

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем спринта на пятом этапе «Ски Тура», который проходит в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 2 минуты 52,07 секунды.

Остальные места на подиуме заняли его соотечественники. Серебро завоевал Пол Голдберг (+1,20), бронзовую награду — Эрик Вальнес (+1,60).

Россиянин Александр Большунов, который является лидером общего зачёта Кубка мира, не смог выйти в финал спринта.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Пятый этап. Тронхейм, Норвегия

Мужчины. Спринт, классический стиль



1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.52,07

2. Пол Голдберг (Норвегия) — +1,20

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — +1,60

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +5,79

5. Финн Хоген Крог (Норвегия) — +18,91

6. Федерико Пеллегрино (Италия) — +22,78.

«Ски Тур» завершится завтра, 23 февраля.