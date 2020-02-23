Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Туре». Лучшая из россиянок — Жамбалова

Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку преследования на 15 км классическим стилем на четвёртом этапе «Ски Тура», который проходит в Тронхейме (Норвегия).



Второе место заняла соотечественница Йохауг Астрид Якобсен проигравшая победительнице 44,8 секунды. Третьей стала Криста Пярмякоски из Финляндии, которая на 20 секунд отстала от Якосбен.

Лучший среди российских лыжниц стала Алиса Жамбалова, показавшая 13-е время.

Стоит отметить, что в итоговом протоколе учитывалось чистое время прохождения дистанции, а не порядок прихода гонщиков на финиш.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Четвёртый этап. Тронхейм, Норвегия.

Женщины. Гонка преследования на 15 км. Классический стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 41.13,8

2. Астрид Якобсен (Норвегия) — отставание 44,8.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.04,4…

13. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.39,5…