Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Туре». Лучшая из россиянок — Жамбалова

Йохауг выиграла гонку преследования на «Ски Туре». Лучшая из россиянок — Жамбалова
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежка Терезе Йохауг выиграла гонку преследования на 15 км классическим стилем на четвёртом этапе «Ски Тура», который проходит в Тронхейме (Норвегия).

Второе место заняла соотечественница Йохауг Астрид Якобсен проигравшая победительнице 44,8 секунды. Третьей стала Криста Пярмякоски из Финляндии, которая на 20 секунд отстала от Якосбен.

Лучший среди российских лыжниц стала Алиса Жамбалова, показавшая 13-е время.

Стоит отметить, что в итоговом протоколе учитывалось чистое время прохождения дистанции, а не порядок прихода гонщиков на финиш.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Четвёртый этап. Тронхейм, Норвегия.
Женщины. Гонка преследования на 15 км. Классический стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 41.13,8
2. Астрид Якобсен (Норвегия) — отставание 44,8.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.04,4…
13. Алиса Жамбалова (Россия) — +1.39,5…

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. FIS Ски Тур 4, Тронхейм, Норвегия
Женщины. Гонка преследования 15 км. Классический стиль
23 февраля 2020, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
41:13.8
2
Хейди Венг
Норвегия
+3:40.8
3
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
+3:41.5
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020