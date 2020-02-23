Мельниченко: на втором круге, когда отбивал снег с колодки, уже были мысли сойти

Российский лыжник Андрей Мельниченко, который занимал девятое место в «Ски Туре» перед заключительной гонкой, а в итоге стал 14-м, рассказал, какие сложности испытывали лыжники сборной России на 30-километровой гонке классическим стилем из-за неправильного выбора лыж.

«Я первые три круга счищал снег с колодок. Каждый подъём останавливался и отбивал одну лыжу об другую, потому что с колодки снег вообще не отставал. С самого низа трассы, первые три подъёма, бежал бегом. Лыжи даже со спуска не ехали, я специально останавливался перед спуском и сбивал снег, потому что колодки забивались.

Когда снег перестал, лыжня начала глянцеваться и лыжи начали работать хорошо — и держали, и ехали. Нужно было выбирать no wax, тогда был бы другой расклад.

На втором круге, когда отбивал снег с колодки, уже были мысли сойти. Но каждый раз, когда меня кто-то догонял, я старался за ними держаться, шаг в шаг, чтобы они прокатывали лыжню для меня, а я шёл сзади, старался не отрывать ноги и терпел. Елена Вяльбе и Юрий Чарковский подбадривали на каждом кругу, кричали, что всем тяжело и нужно терпеть.

Норвежцы поменяли лыжи за 15 минут до старта? Я перед стартом тоже пробовал оба варианта, со смазкой и без, они были одинаковые. У варианта без смазки скольжение было, конечно, чуть получше, но мы думали, что снег прекратится, боялись, что выйдет глянец и лыжи без смазки перестанут держать, начнут простреливать назад», — приводит слова Мельниченко сайт «Матч ТВ».