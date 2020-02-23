Чемпион «Ски Тура» Голберг: перед стартом понял, что Большунов сделал глупый выбор
Чемпион первого в истории «Ски Тура» норвежец Пол Голберг поделился мнением о неудачном выступлении российского лыжника Александра Большунова на заключительном этапе многодневки. Лидер российской команды стартовал первым в гонке преследования, имея комфортное преимущество, но в итоге финишировал только седьмым. Было заметно, что у него и остальных россиян проблемы с лыжами.
«Перед стартом я понял, что Большунов сделал глупый выбор. Подумал тогда: „Сегодня с мазью ничего не сделаешь“. Досадная неудача. По-моему, выбор был очень простой, учитывая погодные условия. Не было ли мысли подсказать Большунову, что нужно сменить лыжи? Нет. До старта оставалось 30 секунд, так что...» — приводит слова Голберга Dagbladet.
Вяльбе — об ошибке с выбором лыж: с первого подъёма Большунов матерился, как и вся команда
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