Бородавко — о поражении Большунова: весь мир сегодня перевернулся с ног на голову

Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко рассказал о реакции спортсмена на седьмое место в заключительной гонке «Ски Тура». Большунов уходил на дистанцию лидером, опережая соперников на полминуты, но из-за неправильного выбора лыж оказался неконкурентоспособен под снегопадом. После финиша Большунов отбросил лыжи в рекламный щит и разорвал жёлтую майку лидера Кубка мира.

«Он выпустил весь пар во время гонки, высказал всё, что он думает про всех, про подготовку лыж и так далее. За время гонки у него в голове много мыслей прокрутилось, думаю, стопроцентно недобрых. Когда он ехал, несколько раз сказал, что лыжи, так скажем, не те, которые хотелось бы.

Он очень расстроен. Да все расстроены. Может быть, чуть попозже, когда успокоится, можно будет адекватно оценивать то, что произошло. Огромнейшая обида, на кону стояло многое, и победа в туре, и очки в Кубке мира. Гонка могла стать ключевой в борьбе за общий кубок. Но… это не наш день. Нам катастрофически не повезло. Весь мир сегодня перевернулся с ног на голову», — приводит слова Бородавко «Спорт-экспресс».