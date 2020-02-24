Крюгер — о выступлении Большунова: он не мог себе такого представить

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер отреагировал на неудачное выступление россиянина Александра Большунова на заключительном этапе «Ски Тура». Лидер российской команды стартовал первым в гонке преследования, имея комфортное преимущество, но в итоге финишировал лишь седьмым из-за проблем с лыжами.
Пересекая финишную ленточку, Большунов демонстративно отстегнул крепления лыж, а затем бросил лыжи в рекламный щит. Также он порвал на себе стартовый биб.
«Большунов на финише показал свой темперамент. Я понимаю, что он расстроен. Он не мог себе такого представить. Я осознаю, что он очень зол и разочарован. После финиша он ни с кем не разговаривал и быстро ушёл», — приводит слова Крюгера Dagbladet.
Победителем многодневки стал норвежец Пол Голберг.
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