Крюгер — о выступлении Большунова: он не мог себе такого представить

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер отреагировал на неудачное выступление россиянина Александра Большунова на заключительном этапе «Ски Тура». Лидер российской команды стартовал первым в гонке преследования, имея комфортное преимущество, но в итоге финишировал лишь седьмым из-за проблем с лыжами.

Пересекая финишную ленточку, Большунов демонстративно отстегнул крепления лыж, а затем бросил лыжи в рекламный щит. Также он порвал на себе стартовый биб.

«Большунов на финише показал свой темперамент. Я понимаю, что он расстроен. Он не мог себе такого представить. Я осознаю, что он очень зол и разочарован. После финиша он ни с кем не разговаривал и быстро ушёл», — приводит слова Крюгера Dagbladet.

Победителем многодневки стал норвежец Пол Голберг.