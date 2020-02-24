Объявлен состав сборной Норвегии по лыжным гонкам на этап Кубка мира в Лахти
Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав на этап Кубка мира в Лахти, который пройдёт 29 февраля — 1 марта, сообщает официальный сайт Норвежской федерации лыжных видов спорта.
В заявку мужской команды вошли: Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Хёсфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Сьюр Рёте, Дидрик Тёнсет.
В состав женской сборной Норвегии включены: Рагниль Хага, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг, Юлье Мюре, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг.
В общем зачёте женского Кубка мира лидирует Терезе Йохауг. В мужском Кубке мира Йоханнес Хёсфлот Клебо идёт вторым. Вчера, 23 февраля, Йохауг и Голберг стали победителями многодневки «Ски Тур».
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