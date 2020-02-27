Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лахти

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе опубликовала у себя в «инстаграме» состав сборной на этап Кубка мира в Лахти (Финляндия).



Мужчины: Александр Большунов, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Собакарёв.



Женщины: Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко.



Напомним, лидером мужского общего зачёта Кубка мира является Александр Большунов. Наталья Непряева, идущая на третьем месте женского общего зачёта, пропустила многодневку «Ски Тур» из-за болезни.



Этап Кубка мира в Лахти пройдет 29 февраля — 1 марта.

С полным расписанием Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».