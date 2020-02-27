Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лахти

Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лахти
Другие / Лыжный спорт 0

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе опубликовала у себя в «инстаграме» состав сборной на этап Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Мужчины: Александр Большунов, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Собакарёв.

Женщины: Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко.

Напомним, лидером мужского общего зачёта Кубка мира является Александр Большунов. Наталья Непряева, идущая на третьем месте женского общего зачёта, пропустила многодневку «Ски Тур» из-за болезни.

Этап Кубка мира в Лахти пройдет 29 февраля — 1 марта.

С полным расписанием Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020