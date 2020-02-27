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Бьорген встала на защиту Йохауг, которую критикуют за постоянные победы

Марит Бьорген
Бьорген встала на защиту Йохауг, которую критикуют за постоянные победы
Другие / Лыжный спорт 0

Восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген считает, что доминирование соотечественницы Терезе Йохауг в женском лыжном спорте связано исключительно с её работой на тренировках.

Ранее норвежский портал VG сообщил, что если раньше Йохауг всё время упрекали в допинговом прошлом, то теперь ей достаётся за постоянные победы.

«Пусть лучше другие смотрят на Терезе снизу вверх и интересуются тем, как ей удаётся показывать такие результаты. Могу поспорить, что она тренируется на 200–300 часов больше, чем остальные, и именно это даёт результат.

Каждая победа Терезе — награда за тяжёлую работу, которую она проделывает на протяжении многих лет. Если её соперницы хотят подобраться к ней, то необходимо лишь тренироваться», — цитирует Бьорген VG.

Йохауг уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира. Она стала победительницей многодневок «Тур де Ски» и «Ски Тур».

Йохауг — о критике: я всё время должна защищаться
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