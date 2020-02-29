Бородавко — о Непряевой: болезнь ещё никому не добавляла сил

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление россиянки Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), где она заняла шестое место.

Победительницей стала норвежка Терезе Йохауг. Серебро завоевала шведка Эбба Андерсон. Призовую тройку замкнула Криста Пярмякоски из Финляндии.

«Наталья хорошо провела эту гонку. Болезнь ещё никому не добавляла сил, а Непряева смогла достойно пройти дистанцию и неплохо финишировать», — цитирует Бородавко РИА «Новости».

Непряева пропустила многодневку «Ски Тур» из-за простуды.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия

Женщины. 10 км, классический стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 23.53,3

2. Эбба Андерсон (Швеция) — +3,4

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +11,8…

6. Наталья Непряева (Россия) — +31,2.