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Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лахти

Большунов занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Лахти
Другие / Лыжный спорт 0

На этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) закончилась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Победу одержал финн Ийво Нисканен.

Россиянин Александр Большунов стал вторым. Призовую тройку замкнул представитель Норвегии Ханс Кристер Холунд. Четвёртый результат показал российский лыжник Илья Семиков.

Главный преследователь Большунова в общем зачёте Кубка мира норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо занял 8-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. 15 км, классический стиль

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 32.15,5
2. Александр Большунов (Россия) — +10,1
3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — +28,8
4. Илья Семиков (Россия) — +38,8...
8. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +54,7
9. Александр Бессмертных (Россия) — +55,1
10. Иван Якимушкин (Россия) — +59,3
11. Алексей Червоткин (Россия) — +1.00,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 11, Лахти, Финляндия
Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
29 февраля 2020, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Ийво Нисканен
Финляндия
32:15.5
2
Александр Большунов
Россия
+10.1
3
Ханс Кристер Холунд
Норвегия
+28.8
Непряева стала шестой в индивидуальной гонке на этапе КМ в Лахти. Йохауг одержала победу
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