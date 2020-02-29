Непряева: пока очень тяжёлое состояние после болезни

Российская лыжница Наталья Непряева оценила выступление в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия), где она показала шестой результат.

«Пока очень тяжёлое состояние после болезни. Надеюсь, эта гонка станет разминкой, уверена, что дальше будет лучше. Чувствую, что потихоньку возвращается то состояние, которое было до болезни. Надеюсь, к этапу в Норвегии буду в более хорошей кондиции.

Не скажу, что это плохой результат, но, конечно, хочется быть выше. Надеюсь, наберу форму к последним гонкам.

Мыслей пропустить этап не было, я и так много пропустила, хватит. Насчёт общего зачета? Буду показывать максимум в каждой гонке, и посмотрим, как всё сложится. Надеюсь хотя бы сохранить то, что имею на данный момент", — приводит слова Непряевой РИА «Новости».

Непряева пропустила многодневку «Ски Тур» из-за простуды.