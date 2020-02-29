Бацарашкина и Черноусов — чемпионы Европы в стрельбе из пистолета в миксте
Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов стали чемпионами Европы среди смешанных пар в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. Первенство континента проходит во Вроцлаве (Польша).
В решающей стрельбе за золотые медали россияне оказалась точнее представителей Сербии, выиграв со счётом 17:15. В поединке за бронзовые медали швейцарцы обыграли сборную Венгрии — 17:15.
Бацарашкина и Черноусов квалифицировались в финальные стрельбы с лучшим результатом, установив рекорд Европы. Ранее Черноусов завоевал личное золото чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета.
Бацарашкина — чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года. Черноусов на чемпионате мира 2018 года завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали.
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