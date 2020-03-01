Россия заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

На 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) завершилась эстафетная гонка у мужчин.
Победу одержала сборная Норвегии в составе Пола Голберга, Ханса Кристера Холунда, Сьюра Рёте и Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
Серебряные награды завоевала команда Швейцарии, третьими стали представили первой команды России.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
11-й этап. Мужчины. Эстафета
1. Норвегия (Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:09.53, 0
2. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Джейсон Рюэш, Роман Фургер) — +1,2
3. Россия 1 (Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — +1,7
4. Италия (Джандоменико Сальвадори, Франческо де Фабиани, Стефано Гарденер, Штефан Цельгер) — +2,4
5. Россия 2 (Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев) — +15,2
- 1 марта 2020
-
15:28
-
15:19
-
14:44
-
13:38
-
13:31
-
13:05
-
12:02
-
11:41
-
08:30
- 29 февраля 2020
-
23:57
-
23:44
-
23:20
-
23:00
-
22:31
-
21:44
-
21:21
-
21:07
-
20:47
-
19:55
-
19:31
-
19:17
-
18:57
-
18:30
-
18:05
-
17:42
-
17:25
-
16:54
-
15:41
-
15:37
-
14:34
-
13:56
-
10:56
-
00:44
-
00:33
-
00:15