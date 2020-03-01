Россия заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

На 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) завершилась эстафетная гонка у мужчин.



Победу одержала сборная Норвегии в составе Пола Голберга, Ханса Кристера Холунда, Сьюра Рёте и Йоханнеса Хёсфлота Клебо.



Серебряные награды завоевала команда Швейцарии, третьими стали представили первой команды России.



Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия

11-й этап. Мужчины. Эстафета



1. Норвегия (Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:09.53, 0

2. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Джейсон Рюэш, Роман Фургер) — +1,2

3. Россия 1 (Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — +1,7

4. Италия (Джандоменико Сальвадори, Франческо де Фабиани, Стефано Гарденер, Штефан Цельгер) — +2,4

5. Россия 2 (Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев) — +15,2