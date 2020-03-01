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Россия заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

Россия заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лахти
Другие / Лыжный спорт 0

На 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) завершилась эстафетная гонка у мужчин.

Победу одержала сборная Норвегии в составе Пола Голберга, Ханса Кристера Холунда, Сьюра Рёте и Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

Серебряные награды завоевала команда Швейцарии, третьими стали представили первой команды России.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
11-й этап. Мужчины. Эстафета

1. Норвегия (Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Сьюр Рёте, Йоханнес Хёсфлот Клебо) — 1:09.53, 0
2. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Джейсон Рюэш, Роман Фургер) — +1,2
3. Россия 1 (Илья Семиков, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Андрей Мельниченко) — +1,7
4. Италия (Джандоменико Сальвадори, Франческо де Фабиани, Стефано Гарденер, Штефан Цельгер) — +2,4
5. Россия 2 (Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев) — +15,2

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 11, Лахти, Финляндия
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
01 марта 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:09:53.0
2
Швейцария
+1.2
3
Россия
+1.7
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