Лыжник Бессмертных: буду бегать те гонки, где претендую на подиум

Российский лыжник Александр Бессмертных, завоевавший бронзовую медаль в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лахти в составе сборной России-1, прокомментировал гонку.

Обе российские команды всю гонку были в группе лидеров, а ближе к финишу норвежец Йоханнес Клебо включил свою спринтерскую скорость, принёс своей сборной золото, а финишёра россиян Андрея Мельниченко обогнали ещё и швейцарцы.

«Не сказать, что доволен гонкой. Погода тяжёлая. Невозможно было уехать — что на классике, что на коньке. Думал, Андрюха Мельниченко не отдаст второе место, а он отдал (улыбается). Лыжи ехали отлично, никаких проблем с этим не было. Со спуска первый торил лыжню, а остальные подкатывались — не уедешь. Сервис сработал нормально.

Обсуждали ли мы гонку? Нет, все взрослые люди, все всё понимают, ни к кому претензий нет. Ты выходишь на старт и работаешь по своему состоянию, но других факторов очень много. На бумаге может быть одно, а на деле другое.

В этом сезоне я пришёл к тому, что буду бегать те гонки, где претендую на подиум. Не хочется бегать ради 10-12-х мест. В долгосрочной перспективе смотрю уже на чемпионат мира — классический марафон, ну и по эстафете будет видно», — приводит слова Бессмертных Sport24.