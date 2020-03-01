Российские стрелки завоевали три золота ЧЕ в командном первенстве

Сборные России завоевали три золотые медали в командных соревнованиях в заключительный день чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия во Вроцлаве (Польша).

Анастасия Галашина, Дарья Болдинова и Юлия Каримова стали сильнейшими в стрельбе из винтовки с 10 м. В аналогичной дисциплине у мужчин победу одержали Сергей Каменский, Владимир Масленников и Александр Дрягин.

В стрельбе из пистолета с 10 м не было равных Артёму Черноусову, Антону Аристархову и Андрею Чиликову.

Стрельба пулевая. Чемпионат Европы в стрельбе из пневматического оружия. Вроцлав, Польша

Мужчины. Винтовка, 10 м. Команды

1. Россия.

2. Хорватия.

3. Франция.

Пистолет, 10 м. Команды

1. Россия.

2. Италия.

3. Сербия.

Женщины. Винтовка, 10 м. Команды

1. Россия.

2. Норвегия.

3. Польша.