Лыжница Непряева сохраняет третье место в общем зачёте Кубка мира

Россиянка Наталья Непряева сохраняет третье место в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Лидирует норвежка Терезе Йохауг, второе место занимает её соотечественница Хейди Венг.
Непряева потеряла вторую позицию в Кубке мира, не сумев из-за болезни завершить «Ски Тур». В спринтерской гонке в Драммене Наталья не сумела пробиться в полуфинальную стадию.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
После 32 гонок
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 2368
2. Хейди Венг (Норвегия) – 1647
3. Наталья Непряева (Россия) – 1308
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1244
5. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1110
6. Джессика Диггинс (США) – 1078.
Со статистикой Кубка мира по лыжным гонкам можно познакомиться на «Чемпионате».
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