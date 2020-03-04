Лыжница Непряева сохраняет третье место в общем зачёте Кубка мира

Россиянка Наталья Непряева сохраняет третье место в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Лидирует норвежка Терезе Йохауг, второе место занимает её соотечественница Хейди Венг.



Непряева потеряла вторую позицию в Кубке мира, не сумев из-за болезни завершить «Ски Тур». В спринтерской гонке в Драммене Наталья не сумела пробиться в полуфинальную стадию.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

После 32 гонок



1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 2368

2. Хейди Венг (Норвегия) – 1647

3. Наталья Непряева (Россия) – 1308

4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1244

5. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1110

6. Джессика Диггинс (США) – 1078.



Со статистикой Кубка мира по лыжным гонкам можно познакомиться на «Чемпионате».