«Он не очень хорошо выбирает выражения». Сундбю раскритиковал рейс-директора FIS

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, размышляя о развитии лыжных гонок, выступил с критикой в адрес рейс-директора Международной федерации лыжного спорта Пьера Миньерея.

«В каждом своём заявлении для СМИ он выражает негатив, скептицизм и говорит с обеспокоенностью. Он не очень хорошо выбирает выражения в отношении вида спорта, который представляет. И его слова тут же попадают в заголовки. Мне не нравится, что мы уходим от того, кем на самом деле должны быть», — приводит слова Сундбю Nettavisen.

Миньерей комментировать критику со стороны титулованного норвежца отказался, назвав это «неконструктивным».

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