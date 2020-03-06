Валиева выиграла короткую программу на ЧМ среди юниоров, Усачёва — третья

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония). Валиева успешно справилась со всеми элементами. Спортсменка чисто исполнила тройной риттбергер, двойной аксель и каскад тройной лутц—тройной тулуп. За свой прокат Камила набрала 74,92 балла, что является рекордом юниорских чемпионатов мира.

Второе место занимает Ли Хэ Ин из Южной Кореи. На третьей позиции ещё одна россиянка Дарья Усачёва, допустившая небольшую ошибку на выезде после исполнения каскада тройной флип – тройной тулуп.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония

Девушки. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) – 74,92.

2. Ли Хэ Ин (Южная Корея) – 70,08.

3. Дарья Усачёва (Россия) – 68,45.

4. Алиса Лью (США) – 67,52.

5. Майя Хромых (Россия) – 66,78.