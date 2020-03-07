Бородавко: победа Йохауг в Кубке мира закономерна, на сегодня она лучшая лыжница в мире

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает закономерной досрочную победу норвежки Терезе Йохауг в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020.



«Терезе на сегодня является лучшей лыжницей в мире. Мы видим, что она стала практиковать старты в спринте, что ещё добавило ей результаты. Её победа закономерна, всё по делу.



Непряева? Всё будет зависеть от состояния соперниц. Как минимум Наталье надо отстоять третье место, но если будет получаться, то нужно побороться за второе. Если бы не болезнь на «Ски Туре», очков было бы больше», — цитирует Бородавко «Р-Спорт».

Напомним, Йохауг стала недосягаемой для своих преследовательниц после второго места в королевском марафоне на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

В настоящее время Наталья Непряева располагается на третьей строчке общего зачёта Кубка мира.